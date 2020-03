Le misure del decreto Zona protetta per il Coronavirus

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto che contiene le misure per la Zona protetta per il Coronavirus che entrano in vigore da stamattina. Le prossime ore saranno cruciali, anche per valutare l’espandersi del contagio che oggi ha superato i 9mila casi e l’impatto economico dell’estensione delle misure restrittive a tutta l’Italia.

Il Corriere della Sera spiega oggi che le nuove misure allungano la sospensione della didattica nelle scuole: resteranno tutte chiuse almeno fino al 3 aprile ma non è escluso che lo stop alle lezioni prosegua fino a dopo Pasqua o addirittura ai primi di maggio. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, parlando in videoconferenza con i rappresentanti degli studenti, ha spiegato che se la sospensione delle lezioni andrà oltre il 3 aprile, si dovrà procedere a modificare l’esame di maturità: salteranno le prove Invalsi e l’alternanza scuola lavoro ma potrebbe anche essere reso più snello l’esame, visto che il programma sarà ridotto. Gli studenti hanno chiesto di alleggerire la seconda prova. Sembra confermato che non ci saranno fondi per pc e tablet.

Dopo l’assalto di stanotte ai supermercati, la presidenza del Consiglio ha specificato che si può fare la spesa in tutta Italia senza creare assembramenti. Ci sono anche regole ben precise che riguardano l’autocertificazione. La Capitale è la città che in queste ore, fuori dalla Lombardia e dalle 14 province, è posta più delle altre sotto osservazione. Nella vecchia zona rossa, nel Lodigiano e in un pugno di Comuni nel Veneto, le misure di contenimento sembrano aver funzionato. Adesso tocca a tutto il Paese entrare in quarantena. Ma il coprifuoco che non è stato ottenuto con appelli e raccomandazioni, ha bisogno di divieti più aspri. Roma è sorvegliata speciale per il rischio epidemia. “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”, si legge all’articolo 2, disposizioni finali, del nuovo Dpc firmato questa sera dal premier Giuseppe Conte che estenda a tutta l’Italia la zona protetta.

Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Marco Palombi riepiloga i divieti:

In pratica cosa non possono fare gli italiani? In soldoni, ricordandosi che la ratio è restare in casa, è intanto vietato uscire dalla propria provincia (e agli altri di entrare), a meno che non ci siano “comprovate”esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Residenti o domiciliati che si trovassero fuori dalle zone “isolate” possono tornare a casa. Un’ordinanza della Protezione civile ha poi specificato che le merci non saranno bloccate: rientrano nelle deroghe “lavorative”.

Insomma, le maglie sono abbastanza larghe e fanno affidamento sul buon senso delle persone coinvolte. Per spostarsi si deve comunque autocertificare il motivo della deroga (i moduli si trovano on li ne ): ovviamente chi non lo fa o chi mente rischia una denuncia per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”e rischia l’arresto fino a tre mesi e un’ammenda fino a 206 euro (non è esclusa, anzi, la contestazione di delitti contro la salute pubblica).