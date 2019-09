I ministri M5S che non piacciono al M5S

Nel MoVimento 5 Stelle c’è maretta per i ministri a 5 Stelle. Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera fa sapere che la lista dei ministri del Conte Bis non è stata granché apprezzata dai parlamentari grillini, un po’ per il ciaociao con la manina ai grandi ex del calibro di Toninelli, Trenta, Lezzi e Grillo.

La scelta dei ministri ha comunque lasciato amaro in bocca a una fetta dei gruppi parlamentari. Tra le scelte più contestate, quelle di Lorenzo Fioramonti, della stessa Dadone e di Catalfo. «Abbiamo perso ancora una volta un’occasione buona e dimostrato la nostra vulnerabilità in certe aree e per certi temi», dicono nel Movimento.

Ma l’obiettivo è già rivolto verso le nomine dei sottosegretari: anche in questo ci saranno alcune new entry e qualche conferma, come Laura Castelli, in predicato di restare al Mef. Nomine a parte, l’imperativo tra i pentastellati è voltare pagina. E già ci si concentra sul calendario. Le prime mosse dei Cinque Stelle saranno probabilmente a Montecitorio.