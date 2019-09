Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è uscito dal Quirinale dopo aver sciolto la riserva e ha presentato il suo governo. Questa la lista dei ministri del governo Conte Bis:

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro (M5S)

Ministro dell’Economia e delle Finanze: Roberto Gualtieri (PD)

Ministro della Giustizia: Alfonso Bonafede (M5S)

Ministro dello Sviluppo Economico: Stefano Patuanelli (M5S)

Ministro del Lavoro: Nunzia Catalfo (M5S)

Ministro della Difesa: Lorenzo Guerini (PD)

Ministro delle Infrastrutture: Paola De Micheli (PD)

Ministro degli Affari Regionali: Francesco Boccia (PD)

Ministro degli Esteri: Luigi Di Maio (M5S)

Ministro degli Interni: Luciana Lamorgese (indipendente area PD)

Ministro della Famiglia e le pari opportunità: Elena Bonetti (PD)

Ministro della Pubblica Istruzione: Lorenzo Fioramonti (M5S)

Ministro dei Beni Culturali con delega al Turismo: Dario Franceschini (PD)

Ministro dell’Ambiente: Sergio Costa (indipendente area M5S)

Ministro della Salute: Roberto Speranza (LeU)

Ministro del Sud: Peppe Provenzano (PD)

Ministro degli Affari Europei: Enzo Amendola (PD)

Ministro delle Politiche Agricole: Teresa Bellanova (PD)

Ministro per i rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà (M5S)

Ministro per l’innovazione tecnologica: Paola Pisano (indipendente area M5S)

Ministro della Pubblica Amministrazione : Fabiana Dadone (M5S)

Ministro per lo sport e la gioventù: Vincenzo Spadafora (M5S)

Il giuramento si terrà domattina alle 10; nella giornata avrà luogo il primo consiglio dei ministri. Le differenze con il primo governo Conte: spicca l’addio di Giulia Grillo, Elisabetta Trenta, Danilo Toninelli e Barbara Lezzi. Nelle scorse ore era circolata la perplessità del Quirinale su Gualtieri perché è uno storico e non un economista; evidentemente sono state superate. Per Paolo Gentiloni si profila la nomina a Commissario Europeo.

