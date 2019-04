Il miliardo immaginario di Di Maio per l’ILVA

Luigi Di Maio sull’ILVA ha detto, durante la visita blindata a Taranto, che c’è un miliardo di euro che “non si sta spendendo” per le bonifiche. Naturalmente si tratta di una balla. Il fact checking di Repubblica:

Lo stanziamento

Il governo Renzi stanzia con legge un miliardo di euro per il contratto istituzionale di sviluppo per compensare il dissesto ambientale della citta nel 2015. La spesa finora

Della cifra, finora sono stati spesi 300 milioni di euro, anche per alcune bonifiche, come quella della scuola Deledda al rione Tamburi, vicino allo stabilimento Ilva. L’ospedale

Nel miliardo di euro rientra anche la realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo a Taranto, già appaltato, che impegna 200 milioni di euro.

A Taranto Di Maio ha portato i nuovi commissari che avranno il compito di accelerare la spesa del miliardo di euro messo a disposizione dal contratto di sviluppo su Taranto per tecnologie clean tech, Tecnopolo del Mediterraneo e tecnologie applicate all’ambiente. Promette un monitoraggio a breve e un nuovo appuntamento il 24 giugno. E già che c’era ha anche detto altre balle sull’immunità penale per l’ILVA, che in realtà era stata già abolita.

