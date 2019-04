La metro A Spagna non riapre

La fermata della metropolitana di Piazza di Spagna non riaprirà fino a dopo le festività. Come Repubblica e Barberini e al contrario di quello che aveva annunciato l’assessora alla Roma Immobile Linda Meleo, che, come è sua abitudine, prima ha annunciato la riapertura e poi è sparita dalla circolazione. Infatti a dare la notizia della riapertura mancata, racconta oggi il Messaggero, non è stato un politico del MoVimento 5 Stelle Roma:

Ancora da definire le riaperture delle tre stazioni off-limits. Tra collaudi da concludere e relazioni da approvare, molto difficilmente Spagna potrà riaprire

prima di domenica 5 maggio. Almeno una settimana in più servirà per Repubblica (ferma dallo scorso 23 ottobre), mentre per Barberini prima di fare previsioni bisognerà attendere il dissequestro degli impianti da parte della Procura. E ieri ancora disagi in un altra stazione della linea A. Questa volta a Furio Camillo, dove sono andati fuori servizio gli ascensori e tutte le scale mobili, sia in salita che in discesa, fino alla riattivazione di sera. La fermata è rimasta comunque aperta perché le scale sono state utilizzate comunque, pur da ferme – con notevoli problemi per disabili, anziani e bambini – ma sui social si è scatenata la rabbia degli utenti, evidentemente esasperati da una situazione ormai insostenibile per chi usa quotidianamente la metro A. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Complessivamente sono dieci le stazioni (escluse le tre completamente chiuse) che hanno almeno un impianto inutilizzabile al momento.

Ma se siete preoccupati dal silenzio del MoVimento 5 Stelle sulla questione, non state in pena. Quando finalmente le tre stazioni riapriranno, loro spunteranno dal nulla a dire che era colpa di qualcun altro ma grazie all’impegno hanno risolto il problema.

