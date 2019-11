MES: il Meccanismo europeo di Stabilità, il fondo Salva-Stati e l’«enorme rischio» dell’approvazione

Se anche il governatore di Bankitalia Ignazio Visco l’ha definita “un enorme rischio” un motivo ci sarà: la riforma del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), ovvero il vecchio Fondo Salva-Stati visto all’opera in Grecia, prova a predisporre attorno al nostro Paese una cortina di ferro finanziaria che ne riduca, isolandolo, il potere negoziale. E, spiega Marco Palombi oggi sul Fatto, proprio questo è il pericolo:

Funzionerebbe così. Quando ci sarà un nuovo choc nell’area dell’euro, il vero dominus della situazione sarà appunto il Mes, un organo tecnico con 160 dipendenti a solida guida tedesca, che sovrasterà tanto la Bce quanto la Commissione: per essere chiari sull’irresponsabilità totale di questa tecnostruttura, nella riforma è prevista pure l’immunità penale. Di fatto, l’Eurozona rinuncia a comporre politicamente i propri malfunzionamenti e crea, absit iniuria verbis , un campo di concentramento finanziario gestito da una burocrazia legibus soluta.

Tecnicamente, il Mes sarà abilitato a concedere prestiti precauzionali a Paesi colpiti da choc esogeni il cui debito è “sostenibile”(a suo insindacabile giudizio) o linee di credito a Paesi che non rispettino tutti i requisiti a fronte della sottoscrizione di un Memorandum of understanding (cfr. Troika). Problema: anche questo prestito condizionato non potrà essere concesso a chi sia in procedura per deficit o negli ultimi due anni non abbia rispettato il Patto di Stabilità. Tradotto: molti Paesi tra cui l’Italia, che è il terzo contributore, non potrebbero accedere ai prestiti. O meglio, per avere i soldi del Mes prima dovrebbero ristrutturare il debito per renderlo “sostenibile”.

Per semplificare la procedura, in cui verrà coinvolto “il settore privato”, il Trattato prevede l’introduzione di clausole (dette Cac single limb) che renderanno più facile gestire il default coi creditori. È più chiaro, ora, a cosa serva un fondo che garantisce liquidità a chi ha i conti in ordine: una rete di sicurezza per evitare il contagio rispetto al Paese costretto a ristrutturare.