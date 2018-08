Mattarella aspetta l’intervento di Conte sulla Diciotti

Mentre la nave Diciotti è ancora a Catania e Salvini gioca a nascondino al ministero dell’Interno, il presidente della Repubblica sembra determinato a non togliere le castagne dal fuoco al governo gialloverde risolvendo d’imperio la questione come è accaduto a Pozzallo. La strategia di Sergio Mattarella viene spiegata oggi da Marzio Breda sul Corriere della Sera:

Sentimenti personali a parte, non si metterà in mezzo per tre ragioni:

1) perché la politica estera e quella sulle migrazioni spettano al governo;

2) perché non condivide i toni e i modi con cui la partita è stata condotta, con diktat che lesionano la Costituzione e varie leggi, oltre che con destabilizzanti minacce all’Ue;

3)perché non vuole consentire a nessuno di utilizzare il suo nome per lucrare dividendi elettorali (a parte chi profetizza già una prossima caduta dell’esecutivo, con voto interno, in primavera si voterà comunque per il Parlamento europeo).