«La mascherina di Attilio Fontana? Totalmente inappropriata»

Walter Ricciardi dell’OMS, ora consigliere del ministero della Sanità sul Coronavirus, ieri a Piazzapulita ha spiegato che la sceneggiata di Attilio Fontana con la mascherina è “totalmente inappropriata”. “Sia perché il suo corpo è asintomatico” (le linee guida prevedono che si indossi la mascherina solo se si hanno i sintomi, per difendere gli altri da un eventuale contagio”, sia “perché genera, usando la mascherina in maniera inappropriata, paura nella gente: se la usa il presidente della Regione allora la dobbiamo comprare anche noi. Questo genera il fatto che le mascherine scarseggiano e adesso abbiamo un problema a darle al personale sanitario e ai malati”.

Come abbiamo raccontato ieri, lo spettacolino di Attilio Fontana che si mette la mascherina chirurgica in diretta su Facebook per “rassicurare” i cittadini lombardi che sta bene e annunciare che si sarebbe messo in isolamento volontario non ha affatto rassicurato quelli che dall’estero guardano alla situazione italiana. Fuori dal nostro Paese sembrano essere poco avvezzi ai travestimenti del leader della Lega, senatore dal multiforme guardaroba a base di felpe, magliette e cappellini e badano più alla sostanza.