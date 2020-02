La sceneggiata di Attilio Fontana con la mascherina danneggia l’Italia

Questa foto di Attilio Fontana con la mascherina dimostra che in Italia la situazione è disperata, ma non seria. Il governatore della Lombardia, che già ha dato prova delle sue conoscenze di virologo (<—- ironia) si fa ritrarre nel suo studio in Regione indossando la mascherina perché una collaboratrice del governatore è risultata positiva al coronavirus e lui andrà in auto-isolamento. “Da oggi qualcosa cambierà – dice in un video su Facebook, rendendo noto il caso di positività della sua collaboratrice – perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall’Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me”.

“Oggi ho già passato tutta la giornata indossando per precauzione la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni per evitare che qualcuno, se mai dovessi positivizzarmi, possa essere da me a sua volta contagiato”, spiega ancora Fontana. “Quindi quando mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo non spaventatevi – aggiunge indossando in un video su Facebook la mascherina – Sono sempre io e sono pronto a difendere tutti gli altri lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile infezione”. “Io mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo – conclude – perché sono convinto che con l’impegno che stiamo mettendo noi e stanno mettendo tutti i cittadini nello spazio di pochi giorni riusciremo a rallentare la diffusione del virus e poi a interromperla. Io comunque ce la metto tutta e sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo”.

Sinceramente mi dispiace per Fontana e il suo staff ora in auto isolamento volontario dopo il test positivo al #coronavirus di una sua stretta collaboratrice Da ignorante in materia mi chiedo, ma è la mascherina corretta quella che usa e mostra?#facciamorete #ventisette02FR pic.twitter.com/so1YFm25Vi — Luigi Marangon 🇮🇹🇪🇺 #FR #facciamorete (@LGmarangon) February 26, 2020

Che sia una sceneggiata si capisce dal fatto che indossando la mascherina nel video che pubblica Fontana forse voleva preservare la rete dal contagio. La mascherina non lo protegge in alcun modo. Ma adesso quella foto farà il giro del mondo, danneggiando la Lombardia produttiva che il governatore dovrebbe tutelare.

Sono d’accordo. Mi spiace ma è proprio ciò che non serve. La spettacolarizzazione di una vicenda che sta assumendo contorni grotteschi. Lombardi hanno reagito con pragmatismo e serietà. Questa foto lo danneggerà inutilmente. https://t.co/JylBuISeYW — Carlo Calenda (@CarloCalenda) February 26, 2020

EDIT ore 8,47: “Non è una malattia grave ma ha la problematica di diffondersi a una velocità impressionante” così ha detto a Rtl il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che da ieri è in autoisolamento dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva al Coronavirus. “Bisogna avere rispetto degli altri. Quindi pur essendo negativo – ha aggiunto – dato che ho avuto rapporto quotidiani con una persona contagiata devo muovermi con cautela”, ovvero usando la mascherina. In questo modo “se nei prossimi 12 giorni per caso diventassi positivo evito di infettare”. Fontana ha parlato di 12 giorni “perché da tre giorni non vedo” la persona contagiata.

Tra l’altro, la mascherina è allacciata a metà.

