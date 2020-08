Marzia Casolati: la leghista “furbetta del bonus 1500” che diceva “non prenderei mai soldi pubblici”

Ieri la Lega ha sospeso la senatrice Marzia Casolati perché la parlamentare ha percepito il contributo di 1500 euro dalla Regione Piemonte come previsto per le attività imprenditoriale costrette alla chiusura per il lockdown. Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ieri motivando il provvedimento spiegava che si è trattato di un comportamento non opportuno. La senatrice, che possiede un’attività commerciale, la gioielleria Casolati, un negozio storico in Galleria Umberto I a Porta Palazzo, a Torino, fin dal giorno in cui è stato varato il bonus regionale, il 14 maggio, si è subito mostrata entusiasta e molto informata, come dimostra un suo post su Facebook dell’epoca in cui spiega chi ne aveva diritto:

Spiega Lo Spiffero, che ha raccontato per primo la storia, che nel caso della Casolati sarà difficile puntare il dito sul commercialista, visto che ce l’ha in casa ed è suo marito, ovvero quel Fabrizio Capuzzo che la giunta regionale, tra i suoi primi atti, a settembre dello scorso anno, su proposta degli assessori leghisti Vittoria Poggio e Fabrizio Ricca ha nominato revisore unico dell’Atl Biella-Valsesia-Vercelli. Non solo: la cosa più divertente è che il Fatto Quotidiano oggi racconta che appena quattro giorni fa la Casolati commentava la vicenda dei bonus 600 euro spiegando “La valutazione è stata: se li chiedo io, pur avendone diritto, magari rimane senza qualcun altro. E considerato che quello era un aiuto per i titolari di partita Iva, e io grazie al cielo non ne avevo bisogno, non li avrei chiesti mai”. Il bonus INPS no, quello della Regione sì. Tutto chiaro no?

