La storia del video porno fake di Martina Dell’Ombra

Martina Dell’Ombra, ovvero l’attrice Federica Cacciola, ha pubblicato su Facebook un messaggio in cui spiega di essere stata vittima di un furto d’identità.

Sapevo che sarebbe arrivato questo giorno ed alla fine è arrivato: sta girando, su un noto sito di porno online, un video che mi vedrebbe ipoteticamente protagonista.

Signori: no, la protagonista del suddetto video non sono io.

E, alla gentile signorina che si prodiga nell’imitarmi, vorrei dire solo questo: grazie per la considerazione, ma ne devi ancora mangiare di cereali sottomarca. Ps. Gli unici miei video che potrete vedere li troverete sempre e solo sui miei canali. E no, non saranno mai dei porno.

Io mi occupo di oscenità, ma di quella vera: la politica. Kissini 😘

Si può trovare su Pornhub un video pornografico intitolato a Martina Dell’Ombra dal titolo “MARTINA DELL’OMBRA AMA FARE I POMPINI – LEZIONE DI GOLA PROFONDA” la cui protagonista somiglia solo lontanamente all’attrice comica e nei primi minuti insegna l’arte della fellatio con consigli utili alla realizzazione.

Si vede in sovraimpressione sul video la scritta La Sublime XXX che rimanda a un sito internet per adulti che ovviamente è registrato a Panama dove però il video non si trova (magari è stato rimosso nel frattempo?). Martina Dell’Ombra non è certo la prima vittima di questo tipo di “scherzi” (che in realtà servono a guadagnare soldi sfruttando la popolarità altrui): ci sono ad esempio i “deepfakes”, cioè i video in cui, ad esempio, la testa della famosa e bellissima attrice Scarlett Johansson appare sul corpo di una pornostar intenta a fare il suo lavoro. La Johansson ne aveva parlato qualche tempo fa in un’intervista al Washington Post in cui metteva in guardia dal rischio che quello che era capitato a lei potesse capitare prima o poi a chiunque.

