Come ha preso Marione il governo giallorosso

Molti in queste ore si sono chiesti come il vignettista Marione abbia preso (il dove, invece, è abbastanza intuibile) il voto su Rousseau che ha dato plebiscitariamente l’ok al governo giallorosso. Oggi lui ha voluto togliere la curiosità al suo folto pubblico con questa vignetta in cui celebra il Grande Ritorno di Renzi.

C’è da segnalare che all’epoca della fregatura di Salvini, Marione sembrava aver improvvisamente perso tutta la simpatia nei confronti del Capitano, definito come “Un buffone, un ciarlatano, un vigliacco ed un traditore della nazione”.

