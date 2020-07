Marinella Pacifico, Tiziana Drago, Mattia Crucioli: tre senatori M5S passano alla Lega?

Ci sono tre senatori del MoVimento 5 Stelle che potrebbero passare alla Lega, scrive oggi Repubblica in un articolo a firma di Carmelo Lopapa. ). I nomi sui quali la pressione si sta facendo sempre più insistente sono quelli delle senatrici del M5S Marinella Pacifico e Tiziana Drago e del loro collega di gruppo Mattia Crucioli.

E a quel punto, se bussano, si apre: «Porte aperte a donne e uomini perbene e capaci, lo stanno facendo da tutti i partiti, perché siamo seri e credibili, pronti a vincere le prossime elezioni». Perché dopo i mesi del lockdown adesso l’ex vicepremier è tornato nuovamente a credere di poter mandare a casa il premier Conte per costringere al voto. Anche se la notizia dell’approdo della nuova legge elettorale in aula alla Camera il 27 luglio, chissà quando al Senato, non è stato considerato un segnale del tutto incoraggiante, dal loro punto di vista.

Sono tre malpancisti. La tecnica collaudata è l’avvicinamento da parte dei leghisti nelle rispettive commissioni di appartenenza. La “pratica” poi passa al capogruppo (Massimiliano Romeo al Senato): un incontro, un caffè, discorsi di “prospettiva”. Infine l’aggancio finale. «Forse è il Movimento che mi vorrebbe fuori, chiedete ai vertici», dichiara in questi giorni Tiziana Drago. Gli altri negano e smentiscono. Di certo, Matteo Salvini perde le staffe se gli si parla di campagna acquisti in stile berlusconiano: sostiene che siano gli altri a bussare alla sua porta.

Comunque, Salvini non conta sull’aiuto dell’amico “Silvio”, appunto. «Il Cavaliere è più preoccupato del 30 per cento di perdite nei ricavi pubblicitari delle reti Mediaset – è la cattiveria su cui ironizzavano ieri nei corridoi del gruppo leghista al Senato – Non ci possiamo certo attendere attacchi frontali al governo». Del resto, il premier Conte fuori da Palazzo Chigi ha pure lodato Berlusconi, dopo averne letto l’intervista: «Credo si possa oggettivamente dire che Fi è la forza di opposizione che si sta distinguendo per un atteggiamento più costruttivo e anche più responsabile».

Idillio. Che ha fatto saltare i nervi, al contrario, dentro il Movimento. In un giro frenetico di telefonate tra parlamentari e grillini di governo non è sfuggito quel plauso del capo dell’esecutivo, arrivato dopo che lo stesso Berlusconi aveva attaccato nell’intervista il M5S, per altro sul terreno per loro assai delicato dei fondi Mes.