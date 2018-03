Marinella Pacifico: la senatrice a 5 Stelle free vax e antisionisti

Andrea Palladino sul Fatto Quotidiano oggi traccia un ritratto dell’interessante figura di Marinella Pacifico, senatrice del MoVimento 5 Stelle eletta in quel di Latina e di professione insegnante in un liceo di Latina.

Si professa “fruttariana”, ovvero il gruppo più estremo dei vegani: pranzo e cena solo a base di frutta, niente “cadaveri” o insalate (mai uccidere una pianta). “I malati di cancro vengono alimentati con cibi altamente acidi che determinano il crollo fisico”, assicura su Facebook, e basta mangiare tante mele per avere una salute di ferro.

Più sostanziale, e politica, è la sua posizione sui temi delicati dell’agenda pubblica. Convinta no vax, ritiene i vaccini il male del mondo. Ha punti fermi, come l’avversione nei confronti di Roberto Saviano: “Si lamentano tutti per la mafia e poi fanno la fila per questo massone”, scrive il 22 ottobre scorso commentando la notizia del successo di pubblico della conferenza dello scrittore a Latina. “Questo personaggio arricchitosi grazie alla massoneria ”, aggiunge rincarando la dose.