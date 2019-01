Marine Le Pen spiega che non vuole più uscire dall’euro

Lei la svolta l’ha fatta prima di Salvini. E gli antieuro nostrani predissero un futuro grigio per Marine Le Pen che non vedeva più l’uscita dall’euro tra le sue priorità sostenendo che lei sarebbe stata rovinata da quella scelta politica che qualche mese dopo anche il leader della Lega ha fatto. E oggi la leader del Rassemblement National (che non è più un Front) spiega al Corriere le ragioni di questa scelta:

Alla prova dei fatti, l’interesse nazionale di un Paese sembra non poter coincidere con quello di un altro, difficile arrivare ad accordi concreti dove ci guadagnano tutti, «win-win», come direbbe Donald Trump. Ma questa è una questione successiva, da affrontare magari una volta raggiunta quell’Europa «dei popoli» dove «ogni Stato recupera sovranità e controllo del territorio». Intanto, sul modo per arrivare a quell’obiettivo, l’intesa con Salvini è totale. A cominciare dalla questione dell’euro e della permanenza nell’Unione europea. Leader di lotta e(nelle sue speranze) di governo, Marine Le Pen dice che «siamo un partito pragmatico, non ideologico. Eravamo per l’uscita dall’euro e dall’Unione europea quando l’unica alternativa era tra la totale sottomissione a Bruxelles e l’abbandono della Ue».