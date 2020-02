Maria Elena Boschi e Conte che non ha i numeri per sostituire Italia Viva

Maria Elena Boschi rilascia oggi un’intervista a Laura Cesaretti sul Giornale in cui commenta le parole di Goffredo Bettini sui parlamentari democratici che servono a puntellare la maggioranza sostenendo che Giuseppe Conte non ha i numeri in Parlamento per fare a meno di Italia Viva:

Onorevole Maria Elena Boschi, Goffredo Bettini vuole cacciarvi dalla maggioranza e sostituirvi con i «responsabili». Come rispondete?

«Sono giorni che a Chigi e al Nazareno lavorano per trovare dei parlamentari per sostituirci in maggioranza. Peccato si siano accorti di non avere i numeri. Ora rilanciano. Certo, la giustizia non mi pare il tema più facile su cui trovare appoggio a destra. Se poi Conte dopo aver governato con la destra, averla sostituita con la sinistra, ora pensa ad un miscuglio destra/sinistra, auguri».

Molti criticano i vostri strappi, ricordando che quando Renzi era premier del Pd e lei ministro attaccavate duramente le minoranze interne che ostacolavano la maggioranza. Come risponde a queste critiche?

«Nel nostro caso, erano appunto le minoranze interne ad attaccarci. Ma quel governo faceva riforme, non rinvii. Il paragone è inaccettabile. Non siamo una minoranza interna. Abbiamo deciso di lasciare il “posto sicuro” nel Pd e ripartire da zero con Italia Viva proprio per avere la libertà di portare avanti le nostre idee. E dopo che il Pd si è messo in scia del giustizialismo grillino sono ancora più convinta di quella scelta. Siamo una forza politica libera, che sostiene con lealtà il governo, ma non siamo disposti a passare sopra ai nostri valori per le poltrone».

Non teme i «responsabili»?

«C’è chi invoca i “responsabili” per garantire i numeri al governo. Penso che i veri “responsabili” siano quelli che in politica possono guardarsi allo specchio la sera e riconoscersi perché hanno tenuto fede ai propri valori. Smettiamo di fare gossip da Transatlantico e concentriamoci sulle risposte da dare ai lavoratori di Ilva o ai dipendenti di Air Italy».

