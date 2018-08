Marco Travaglio e Salvini che vuol far cadere il governo

Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano oggi torna a parlare dell’alleato scomodo del MoVimento 5 Stelle, ovvero quel Matteo Salvini che oggi pare voler mettere in pericolo la durata del governo per il proprio tornaconto elettorale:

La riuscita e la durata del Salvimaio, che unisce due forze popolari, ma con idee ebasi socialidiversese nonopposte, dipendevano dalla fedeltà al contratto. Ma soprattutto dalla capacità di Salvini di uscire dalla sua campagna elettorale permanente. E di mettersi a fare le cose, profittando delle mani libere dell’alleato non (o non ancora) lobbyzzato. In questi tre mesi, quella condizione non si è verificata. Salvini non ha alcuna intenzione di risolvere i problemi, ma solo di usarli. È sempre in giro a farsi propaganda. In questo somiglia spaventosamente a B. e Renzi: l’amministrazione, primo dovere di un ministro-vicepremier, forse lo annoia, forse non gl’interessa proprio.

Vinta un’elezione, già pensa a come stravincere quella successiva. Fermarsi a lavorare sui dossier è un’inutile perdita di tempo che lo distoglie dal perenne giro d’Italia per conquistare altri voti a suon di sparate. E anche di errori grossolani. Come l’a s su r d o braccio di ferro sulla Diciotti, che alla fine l’ha visto cedere dopo aver inflitto a quei 167 disperati un inutile surplus di sofferenze; ma, quando finalmente avrebbe dovuto spiegare la retromarcia ai suoi fa n , è arrivata provvidenziale l’arma di distrazione di massa.