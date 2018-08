La Rai e il sindacalista che non può parlare durante l’intervista a Di Maio sull’ILVA

«Per dire queste fesserie non accetta contraddittorio in ogni trasmissione. Non solo ad @agorarai. La società non è indiana e quel contratto prevedeva che fosse migliorato da trattativa sindacale, ferma proprio per atteggiamento ondivago di Di Maio»: il sindacalista Marco Bentivogli, segretario generale dei metalmeccanici FIM CISL, è piuttosto arrabbiato e su Twitter non fa nulla per nasconderlo perché è intervenuto durante la trasmissione di Raitre Agorà ma la sua e le altre voci dello studio sono state silenziate quando in studio è comparso Luigi Di Maio per parlare di ILVA.

Secondo un’abitudine inaugurata nella scorsa legislatura e a quanto pare dovuta a una decisione presa da Rocco Casalino, infatti, le interviste nei confronti di esponenti del MoVimento 5 Stelle avvengono soltanto se apparecchiate in una certa maniera. Ovvero senza che ci sia un contraddittorio con altri esponenti politici o con altri rappresentanti di interessi convergenti o divergenti rispetto a quelli del ministro. Evidentemente il sindacalista Bentivogli fa parte di quest’ultimo gruppo.

Bentivogli si è lamentato direttamente in trasmissione: “Non è accettabile che consentiate ai politici di fare monologhi senza contraddittorio come accadrà dopo di noi con @luigidimaio. Sono così debolucci questi politici? Se questo è il format ,non è servizio pubblico. È giornalismo servile”, ha riportato l’account twitter della CISL, ma a quanto pare questo non ha cambiato di molto la situazione.

Anzi, a quanto pare Bentivogli è stato anche richiamato all’ordine durante la trasmissione per aver criticato l’usanza in voga non solo in RAI, ma anche su Mediaset e su La7.