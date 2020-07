Ma davvero una leghista ha attaccato Giorgia e Matteo?

Gianna Gancia è europarlamentare della Lega oltre che moglie di Roberto Calderoli. Da qualche ora su Twitter gira un post che le è stato attribuito in cui l’ex presidente della provincia di Cuneo si schiera dalla parte del governo sul Recovery Fund: “Sin dall’inizio sono stata l’unica, all’interno del partito di Salvini (quella che un tempo era la Lega) a sostenere convintamente nel centrodestra (insieme a qualche collega di Forza Italia) la necessità di un accordo ambizioso sul Recovery Fund. È stato fatto un grande lavoro diplomatico da parte dell’Italia. Cosa diranno ora Matteo e la Giorgia Nazionale? Che spieghino agli italiani da dove avrebbero preso i soldi, loro”.

Il post attacca Salvini dicendo che il suo partito “era un tempo la Lega” – e quindi accusandolo, come hanno fatto altri, di tradire le istanze e le battaglie sulla cui base era nato il Carroccio – e poi elogia addirittura il governo, facendo persino al Capitano così come a Meloni – che in verità oggi è stata più moderata nel giudicare l’accordo – dove avrebbero trovato i soldi per il rilancio. Ma purtroppo non è presente sulla sua pagina facebook.

Tra i commenti al post precedente c’è chi in effetti la accusa di aver rimosso un post (ovvero proprio quello di cui stiamo parlando), e allora incuriositi le abbiamo chiesto se è vero che ha scritto e cancellato il post.

L’onorevole ha visualizzato, ma purtroppo non ha risposto. E così rimarremo con il dubbio.