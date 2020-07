Giorgia Meloni il Recovery Fund l’ha preso bene

A differenza del suo compagno di mille avventure Matteo Salvini, Giorgia Meloni ha preso bene il Recovery Fund e ha riconosciuto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte ” è uscito in piedi ma poteva e doveva andare meglio”. La leader di Fratelli d’Italia critica i rebates e legge male la questione del freno di emergenza, che semmai è stato depotenziato nell’accordo finale rispetto alle bozze che circolavano nei giorni scorsi e parla a sproposito di “tasse su colossi extraeuropei e finanza speculativa” che non sono mai state in discussione. Ma nel complesso la sua lettura è molto diversa da quella del Capitano:

È stato sbagliato dare per acquisiti i 500 miliardi di sussidi proposti da Merkel e Macron e poi aprire a un taglio in cambio di zero condizionalità. È tornato a casa con meno sussidi e più condizionalità. Gli riconosciamo di essersi battuto per contrastare le pretese egoistiche dei Paesi nordici ma il risultato finale purtroppo non è quello che speravamo. I ‘frugali’ ottengono il ridimensionamento del Recovery Fund, mantengono e addirittura aumentano privilegi inaccettabili e anacronistici. Per l’Italia si conserva un livello accettabile di sussidi a fondo perduto ma in compenso rischiamo di perdere molti miliardi su altre voci del bilancio pluriennale. E, a monte, nessuna revisione degli assetti europei che penalizzano in modo strutturale l’Italia e la sua economia.