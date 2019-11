Ma davvero Salvini chiama Giorgia Meloni “nana malefica”?

Oggi Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano pubblica una gustosa intervista a Giorgia Meloni, che parla con molta sincerità anche dell’ansia che le suscita il pensiero di andare al governo. Nel colloquio però spiccano una domanda e una risposta molto curiose sui rapporti tra lei e Matteo Salvini: quella sul nomignolo con cui sarebbe solito appellarla.

Lo so che se verrà il governo sarà una prova dura. Sono ansiosa di mio e tento sempre di non promettere il paradiso. Se ricorda, faccio solo un esempio, abbiamo proposto la flat tax per la parte incrementale del reddito. Ti detasso solo la quota che hai guadagnato in più rispetto all’anno precedente. Niente pazzie col fisco.

Salvini è un incosciente.

Non mi permetto. Sto dicendo che ho misura, che sento il rischio di fallire o deludere e prendo le distanze dagli eccessi.