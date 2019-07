Come il M5S sta per rimangiarsi la revoca ad Autostrade per il Ponte Morandi

Il MoVimento 5 Stelle sta per rimangiarsi la revoca ad Autostrade per il Ponte Morandi. E questo un po’ per la partecipazione di Atlantia alla cordata per Alitalia, annunciata ieri dai Benetton, un po’ perché il rischio di dover cacciare poi soldi per indennizzare il gruppo che fino a ieri era “decotto” secondo Luigi Di Maio. Racconta oggi Ilario Lombardo sulla Stampa:

Fra un mese sarà un anno esatto dal crollo del ponte Morandi, quando Di Maio prima, Danilo Toninelli poi e infine Conte, con i morti ancora sotto le macerie, promisero la revoca della concessione per la gestione della rete autostradale. «Quelle vittime vanno onorate» continua a ripetere Di Maio, per il quale sembrano esserci pochi dubbi sulla revoca. Ma è proprio così? Di Maio qui è nella non facile condizione di essere al contempo capo politico di un partito, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro.

Se Alitalia fallisse, la responsabilità delle migliaia di posti di lavoro e di una compagnia di bandiera fallita ricadrebbe su di lui. Le preoccupazioni su Alitalia agitano il Quirinale e il presidente della Repubblica è in continuo contatto con Conte per avere un quadro preciso della trattativa. Da giorni il premier segue in prima persona il dossier, convinto che bisogna assolutamente «tutelare» i lavoratori e trovare una soluzione. E se Atlantia è l’unica chance – secondo il premier – non bisogna farsela sfuggire.

Ma non c’è solo la politica tra le ultime incognite che gravano sul salvataggio di Alitalia. Atlantia, fanno sapere fonti del Mit, vuole garanzie sul piano industriale di ferrovie. Vuole il diritto di parola per intervenire soprattutto sul capitolo di Fiumicino, dove già opera sotto la sigla societaria Aeroporti di Roma e dove ha la necessità di trattare con l’americana Delta – eventuale partner in Alitalia – per le sinergie operative e le tratte.