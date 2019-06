Luigi, stai sereno: come i grillini si schierano tra Di Maio e Di Battista

Monica Guerzoni sul Corriere della Sera oggi ci racconta le correnti renzian ehm grilline all’interno del MoVimento 5 Stelle mentre scoppia il disagio tra i due contendenti. Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio, che ieri se le sono date senza nominarsi come i leader democristiani della Prima Repubblica, cominciano a sembrare come Letta e Renzi:

Sarà. Ma intanto senatori e deputati romani provano a organizzarsi in corrente per puntellare Di Battista, nato anche lui all’ombra del Cupolone. Manovre sottotraccia, che nessuno ammetterebbe mai. Paola Taverna infatti smentisce «attriti e malumori» e si ostina a dipingere i duellanti come «due amici», uniti dall’amore per il M5S.