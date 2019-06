«Di Battista vuole far cadere il governo perché ha bisogno di uno stipendio»

Ieri Luigi Di Maio non ha solo attaccato Matteo Salvini per i voli di Stato, ma nell’audio di un incontro con gli attivisti di Terni è andato anche giù molto duro con Alessandro Di Battista:

Il leader del Movimento si è sfogato anche per le critiche rivolte da Alessandro Di Battista all’azione dell’esecutivo. «Noi siamo andati al governo per fare le cose, finché ci saranno le condizioni per farle, io continuerò. Perché se invece il tema è fare il ragionamento politico… è per questo che io mi sono incazz… in questi giorni quando ho sentito questa frase “burocrati chiusi nei ministeri”», citando l’espressione usata proprio dall’ex parlamentare pentastellato.

E in privato, con i fedelissimi, Di Maio poi puntualizza: «Non si devono alimentare scontri che non ci sono, si deve pensare al bene del Paese». Anche se poi precisa: «Voglio bene ad Alessandro, gli voglio bene come a un fratello, ma non ho capito dove vuole andare a parare».E l’ex deputato, al Rousseau City Lab di Catania, cerca di stemperare i toni: «Non rispondo alle polemiche montate ad arte tra me e Luigi. Domani lo chiamo ed è tutto a posto. Non mi interessa assolutamente questa polemica, quindi non mi ci infilo».