Luca Ceriscioli: il governatore delle Marche che sfida il governo sul Coronavirus

La sua ordinanza sulla chiusura delle scuole nelle Marche è stata annullata dal TAR su richiesta del governo, ma Luca Ceriscioli è diventato un eroe popolare. E il governatore adesso ha più chance di essere ricandidato proprio dal centrosinistra che ha sfidato. Paradossi della politica in tempi di Coronavirus, raccontati oggi da Concetto Vecchio su Repubblica:

Non si capisce nulla del gesto di Ceriscioli, se non lo si inquadra nelle convulsioni del centrosinistra in vista delle regionali di maggio. Qui, come in Umbria, per la prima volta rischia di vincere la destra. E il governatore uscente si sarebbe mosso per un disperato istinto populista, quando aveva capito che non sarebbe stato ricandidato, dicono i suoi avversari. La coalizione non lo vuole più, perché lo ritiene perdente, ma deve fare comunque i conti con lui, visto che controlla il partito. «Il 70 per cento» precisa, con puntiglio.

Per uscire dall’intrico il segretario Nicola Zingaretti aveva dato incarico al leader regionale Giovanni Gostoli di scovare una figura civica. Gostoli l’aveva trovata nell’ex rettore Sauro Longhi. Ma non era gradito a Ceriscioli e il Pd sarebbe esploso. E allora Ceriscioli ha proposto Maurizio Mangialardi, 55 anni, sindaco di Senigallia e presidente dell’Anci, a lui vicinissimo: un compromesso istituzionale, che forse tiene insieme la coalizione. «Oggi ho telefonato a Speranza, Stumpo, Renzi, Calenda, Della Vedova, Pascucci, Nencini per convincerli a convergere su di lui», confessa il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. «Serve responsabilità, stavolta rischiamo». Mancinelli dice “che non si metterà di traverso”. Ceriscioli assicura che la candidatura di Mangialardi – domani mattina alla direzione regionale del Pd, alla presenza del vicesegretario Andrea Orlando – «passerà sicuro». Ma passerà anche nella società?