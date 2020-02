C’è un quarto caso di Coronavirus alle porte di Roma dopo i due cittadini cinesi e il ricercatore curati all’ospedale Spallanzani. La paziente risultata positiva è una donna, residente a Fiumicino, rientrata da un viaggio a Bergamo dove era stata qualche giorno. Finora nel Lazio sono stati tre i casi positivi, tutti provenienti da fuori la Regione e tutti pazienti guariti: si tratta della coppia di cinesi originari di Wuhan e del ricercatore rientrato sempre da Wuhan.

Il Coronavirus a Roma: la donna di Fiumicino contagiata a Bergamo

Tutto “il nucleo famigliare del caso positivo è stato portato allo Spallanzani in sorveglianza attiva”. La donna, di ritorno da Bergamo dove era andata a trovare dei parenti, ha accusato uno stato influenzale e ha informato dei sintomi la Asl locale, rispettando il protocollo previsto dalle ordinanze. Poi si è sottoposta ai test allo Spallanzani che hanno rilevato la positività al Covid-19. In sorveglianza attiva allo Spallanzani si trova ora tutto il nucleo familiare della donna di Fiumicino risultata positiva ai test, compresi i figli di 5 e 10 anni. Nessuno di loro presenta sintomi ma verranno monitorati. La donna, che ha circa 38 anni, si trova in buone condizioni. Secondo quanto si è appreso sarebbe tornata a Fiuicino, dove risiede, da Bergamo circa una settimana fa: dunque avrebbe lasciato la Lombardia quando si stavano verificando i primi casi di Coronavirus. Avendo sintomi influenzali allora si è rivolta alla Asl di competenza e ha rispettato un auto isolamento fiduciario domiciliare, come da protocollo. Poi, vedendo che i sintomi non passavano, sono stati i fatti i test allo Spallanzani. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato sottolinea che “stato prontamente avvisato anche il sindaco del comune interessato ed il Prefetto di Roma”. La donna è di nazionalità straniera.

Ricorda oggi il Messaggero che Roma e il Lazio avevano già individuato due contagiati ed avevano saputo isolare persone che avevano avuto contatti diretti con chi era stato infettato: i due turisti arrivati da Wuhan, recuperati dall’ambulanza con le dotazioni per il bio-contenimento in un hotel di via Cavour, il 29 gennaio, però erano stati contagiati in Cina. Hanno 66 e 65 anni, dopo avere rischiato di morire ed essere stati trasportati in rianimazione, sono guariti e oggi sono entrambi negativi al coronavirus. Chi li aveva incrociati, a partire da alcuni dipendenti degli hotel, era stato messo in isolamento e per fortuna nessuno è risultato positivo. Da allora, allo Spallanzani è passato solo un altro caso – un 29enne della provincia di Reggio Emilia rimpatriato da Wuhan e già dimesso perché guarito – ma anche questa volta il contagio non era avvenuto inItalia. Tutto cambia con l’ultimo caso di ieri, perché è necessario circoscrivere nell’immediato una possibile diffusione della Sars-Cov-2.