L’opinionista di Telelombardia cacciato (per una bestemmia?)

Dopo il caso dell’opinionista che diceva che per fermare Lukaku ci voleva un casco di banane, Fabio Ravezzani è costretto a cacciare in diretta un altro “opinionista” di Telelombardia, in questo caso a quanto pare per una bestemmia che però non sembra essere stata sentita dai telespettatori. Cesare Pompilio mercoledì sera a causa di un’esultanza eccessiva per il secondo goal della Juventus contro l’Atletico Madrid in Champions League si è un attimino lasciato andare e si è trovato così a beccarsi anche lui il cartellino rosso.

E Ravezzani è stato costretto a cacciarlo, anche se una frase razzista è ben più grave di una semplice bestemmia: “Cesare, vai, vai, vai. E’ il periodo che devo espellere la gente. Vai, vai, via, via. Fuori, fuori, fuori. Non è possibile. Ho sentito bene? Temo di sì. Una diversa alla settimana”. Su Twitter intanto fanno altre ipotesi, ovvero che Pompilio abbia “soltanto” insultato altri tifosi (segnatamente, dell’Inter). In ogni caso ieri a Telelombardia c’era anche Matteo Salvini, che non ha fatto nulla di male ma ha soltanto criticato la società rossonera.

Leggi anche: Matteo Salvini e il Milan che perde il derby