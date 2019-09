L’opinionista di Telelombardia che dice che per fermare Lukaku ci vuole un casco di banane

Mentre gli ultras dell’Inter gli spiegano che i buuu razzisti non sono razzisti, il nuovo centravanti dell’Inter Lukaku deve vedersela anche con i complimenti di Luciano Passirani a Telelombardia: “Lui, come Zapata dell’Atalanta, ha qualcosa in più degli altri, e poi è uno che i goal li fa e ti trascina la squadra, nell’uno contro uno ti uccide, se gli vai contro cadi per terra, o c’hai dieci banane che gliele dai…”.

Opinionista a Top Calcio 24: “Per buttare giù Lukaku devi lanciargli 10 banane”@Inter, facciamo qualcosa! #Buu pic.twitter.com/0eXgvQ9rXW — Donato Cerullo (@donatocerullo) September 15, 2019

Il direttore di Top Calcio 24 Fabio Ravezzani ha annunciato per lui il ban: “Non parteciperà più alle trasmissioni della rete perché le sue frasi hanno una valenza razzista”.

Il Direttore @FabRavezzani ha subito preso le distanze dalle spiacevoli frasi pronunciate dall’opinionista: “Non parteciperà più alle trasmissioni di Top Calcio 24” Complimenti al Direttore 👏 pic.twitter.com/mwnAhP0HM9 — Donato Cerullo (@donatocerullo) September 15, 2019

Ed è un peccato, visto che Passirani era protagonista di scenette tipo questa:

Quando Passirani perse il parrucchino in diretta pic.twitter.com/vfz2W8pC1v — SJP Unofficial ⚪⚫ (@SJP1897_2) September 15, 2019

