“In relazione alle voci diffuse oggi dell’imminente distribuzione delle mascherine nelle farmacie, si informa che le stesse saranno disponibili in farmacia non prima della prossima settimana”. La Federazione degli Ordini della Lombardia, Conferservizi e Federfarma Lombardia in una nota inviata ieri sera ai membri dell’assemblea regionale Federfarma, alle associazioni provinciali titolari di farmacie in Lombardia e all’Ordine dei farmacisti lombardo hanno smentito il presidente della Regione Attilio Fontana che aveva annunciato domenica che oggi sarebbe iniziata “una distribuzione gratuita alla gente”.

Il pasticcio di Regione Lombardia sulle mascherine in farmacia da oggi

La Regione Lombardia, in una ordinanza piuttosto strana pubblicata sabato, ha reso obbligatorie per tutti le mascherine ma senza prima distribuirle alla popolazione e aggiungendo che se non le si hanno va bene anche un foulard o una sciarpa. Poi ieri pomeriggio Fontana ha annunciato la distribuzione di tre milioni di mascherine da parte della Protezione Civile e quella nelle farmacie, ma poi è stato corretto stamattina dall’assessore alla Protezione civile Pietro Foroni: “Entro la fine di questa settimana 300-350 mila mascherine saranno in farmacia. Non saranno distribuite a tutti ma a chi non ce l’ha o chi ne ha una usurata, a chi ha patologie”. Non subito, quindi, mentre quelle della Protezione Civile sono state portate nei comuni capoluogo e da lì verranno distribuite ai sindaci. “Sono un contingente limitato circa 100 a farmacia”, ha precisato Gallera a Mattino Cinque.

“Regione Lombardia ha fatto un altro pasticcio. Dopo aver prescritto l’obbligo di coprire bocca e naso, all’occorrenza anche con foulard e sciarpe, il presidente Fontana ha annunciato ieri – come riportano stamattina tutti i giornali – che da oggi i cittadini avrebbero trovato le mascherine nelle farmacie. Cosa non vera, perché proprio l’Ordine dei Farmacisti e Federfarma ieri sera hanno diramato un comunicato affermando che per averle bisognerà aspettare la fine della settimana”, ha scritto in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani. “Perché generare il caos, e quindi causare assembramenti inutili da parte dei cittadini che adesso faranno la corsa per accaparrarsi le mascherine? – continua – Molto grave da parte di Regione Lombardia diffondere informazioni poco chiare e non verificate: serve più lavoro di squadra e non la rincorsa al protagonismo che genera solo danni. I cittadini sono confusi, mentre in un momento come questo c’è bisogno più che mai di chiarezza e responsabilità”.

