Lo scivolone di Marattin sull’Irpef

Qualche giorno fa Luigi Marattin, brillante economista e deputato di Italia Viva, ha pubblicato sul Foglio la proposta del partito di Renzi sulla riforma dell’IRPEF. Partendo da una serie di criticità Marattin traccia le linee della nuova imposta sui redditi delle persone fisiche ponendosi, accanto al fine (condiviso da tutti ma praticato da pochi) di abbassare il carico fiscale sui redditi di lavoro, alcuni obiettivi solo apparentemente condivisibili, tra i quali la semplificazione e la rideterminazione degli sgravi relativi a coniuge e figli a carico. In particolare, per semplificare il sistema Marattin propone la cancellazione di tutte le attuali deduzioni e detrazioni, salvaguardando soltanto quelle relative ai contributi previdenziali e agli interessi sul mutuo per l’acquisto della prima casa.

Una indubbia semplificazione per gli uffici dell’amministrazione finanziaria, che si troveranno a controllare situazioni più omogenee; un po’ meno per tutti i contribuenti che, al contrario, si vedranno presentare dal commercialista un conteggio delle imposte ben più salato, perché non potranno più “scaricarsi” le spese mediche, le spese scolastiche, le tasse universitarie, le spese per l’asilo nido, quelle funebri, quelle per i canoni di locazione sostenuti dagli studenti fuori sede, ecc. Per quanto riguarda invece le agevolazioni per i familiari a carico, Marattin parte da un presupposto talmente errato da non trovare alcuna corrispondenza nella realtà. Scrive, infatti, il deputato renziano:

“qualcuno è in grado di spiegare perché le agevolazioni per i familiari a carico valgono solo per i lavoratori dipendenti e non per quelli autonomi? C’è un motivo razionale – data l’emergenza demografica (che negli anni ’70 non c’era, e oggi forse è il primo problema strutturale italiano) – per cui un dipendente delle Poste con 50.000 euro di reddito annuo debba ricevere un supporto dal fisco per i figli a carico, e un barbiere che ne guadagna la metà invece no?”

Se tutto ciò fosse vero il ragionamento di Marattin non farebbe una piega: peccato, o meglio per fortuna, le cose non stanno così. Caro Onorevole, nessuno potrà essere in grado di spiegarle le ragioni di qualcosa che non esiste, ma siamo certi che il suo commercialista riuscirà senza difficoltà a illustrarle l’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, quello che regola proprio le detrazioni per coniuge e figli a carico, chiarendole che quella norma tributaria non fa alcuna distinzione tra lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o imprenditori (a proposito, il barbiere produce reddito di impresa non di lavoro autonomo). E, magari, comprenderà che sulla materia fiscale è sempre meglio affidarsi a un buon commercialista che a un illustre economista.

