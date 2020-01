L’INPS e i venti milioni di pensioni da ricalcolare

Il Secolo XIX racconta oggi una storia incredibile che ha per protagonisti l’INPS, un tecnico informatico e venti milioni di pensioni che sono da ricalcolare per un errore:

A sollevare il caso è un ex tecnico della Olivetti, Piero Scopelliti, genovese, «sempre attento alla mia pensione»: l’uomo, titolare di un assegno di vecchiaia dal 2010, si è insospettito vedendo la cifra accreditata a gennaio, inferiore a quella del mese precedente e a quella del gennaio di un anno fa. Dopo aver chiesto inutilmente spiegazioni al suo patronato, oggi attraverso il Secolo XIX ha avuto immediatamente dall’Inps la risposta che attendeva. E visto che l’Istituto ammette l’esistenza di un baco informatico, è probabile che il caso genovese inneschi una lunga serie di rimborsi.

«Dopo aver verificato la prestazione pensionistica del signor Scopelliti è stata rilevata una anomalia nell’applicazione della rivalutazione che è stata prontamente segnalata alla Direzione Centrale competente che provvederà a riesaminare la pensione, al fine di ricostituirla per ripristinare il pagamento di quando dovuto all’interessato sia con riferimento alla rata corrente che alla restituzione delle somme relative al 2019». E poi: «La Direzione Centrale effettuerà le verifiche per sanare eventuali al tre situazioni anomale». Questo il testo della lettera inviata dalla direzione genovese dell’Istituto di previdenza, che ha dato immediata risposta a un caso segnalato per la prima volta ma sicuramente non unico.