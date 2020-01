Banca Popolare di Bari, ecco i creditori senza meriti

Cominciano a uscire i nomi dei gruppi che hanno ottenuto dalla Banca Popolare di Bari prestiti senza meriti di credito: secondo le indagini, sarebbero queste sofferenze a mandare in tilt i parametri finanziari dell’istituto. Il Sole 24 Ore fa sapere oggi che tra le società messe sotto la lente dagli inquirenti, oltre che dagli ispettori delle autorità di Vigilanza, ci sono, tra i più noti, Parnasi e Maiora Group, la società degli Angelucci (Roma Global Services, azionista del San Raffaele di Roma) e il pastificio Rummo (per la quale a fine 2016, su 2 milioni di prestito, la banca ipotizzava perdite per quasi un quarto della cifra).

Nell’elenco ci sono anche società in liquidazione, come la Design 2000 (con 1,2 milioni di prestiti e la metà in sofferenza) e la Isoldi spa (con 30,5 milioni di crediti di cui oltre 17 milioni in sofferenza). Quest’ultima compariva anche nel dissesto di Etruria. Tra quelle molto esposte compare l’immobiliare Mossa del Palio, che su un credito di 7,3 milioni risultava potenzialmente in sofferenza per 2,6 milioni. Il problema delle sofferenze viene evidenziato dall’ispezione Bankitalia terminata a novembre 2016. Il documento è al vaglio della procura di Bari. L’esortazione degli ispettori era già allora di «fissare chiari indirizzi nella gestione dei crediti non performing».

Già 3 anni fa l’esame di un campione di posizioni creditizie aveva fatto emergere «sofferenze per 1,9 miliardi, inadempienze probabili per 1,2 miliardi e previsioni di perdita per 1,6 miliardi». Il motivo viene spiegato: «non sono stati sviluppati strumenti e metodologie per indirizzare l’erogazione del credito secondo criteri di redditività corretta del rischio…Le strategie sono state approvate dal cda senza fornire un confronto tra la situazione attuale e macroaggregati corporate, piccoli operatori economici e edilizia, né stima degli impatti in termini di redditività e assorbimenti patrimoniali».