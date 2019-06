Linda Meleo si accorge improvvisamente che sui bus l’aria condizionata non funziona

Non penserete certo di farla franca facilmente con l’assessora alla Roma Immobile Linda Meleo. E se per caso lo pensate, sappiate che vi sbagliate. Oggi, ad esempio, è stata chiamata in causa dall’opposizione in Campidoglio perché nei bus di ATAC (e Roma TPL) l’aria condizionata non funziona. Come raccontato dalle cronache di Roma dei quotidiani, nel 2017 ATAC ha perso 2,3 milioni di km di corse a causa del problema, una percentuale che si è dimezzata nel 2018 ma è ancora troppo alta. Due autisti che si sono rifiutati di lavorare in queste condizioni sono stati sospesi dall’azienda dei trasporti di proprietà del Comune. Ma a Linda Meleo, appunto, non la si fa poi così facilmente. Per questo, quando oggi l’ANSA le ha domandato cosa pensasse della questione, ha pronunciato parole dure, decisive e definitive:

“Abbiamo chiesto un report puntuale all’azienda di Prenestina su tutti gli interventi messi in campo per la manutenzione dei sistemi di climatizzazione a bordo degli autobus. Disservizi di questo tipo non sono tollerabili”.

Insomma, miei cari cattivi di Gotham City, non crediate di passarla liscia: perché Linda Meleo non scherza affatto. Chiede report. E non è che li chieda al primo che càpita. Li chiede all’ATAC. Non è che se ne stia lì con le mani in mano a scaldare la sedia come gli altri: lei chiede report. Anche se ad occhio più che chiedere report potrebbe semplicemente chiedere a qualcuno che i mezzi li prende: si accorgerà che in effetti sui bus ATAC spesso l’aria condizionata non funziona. Sembrerà incredibile, ma nonostante i report richiesti a più riprese anche dagli assessori che l’hanno preceduta, sui bus ATAC spesso l’aria condizionata continua imperterrita a non funzionare. Ora, per carità, è bello che la Meleo si preoccupi della questione e chieda report, ma vedrà che i report non potranno che confermare una piccola ma scomoda verità: sui bus ATAC spesso l’aria condizionata non ha paura dei report (arrogante!) e decide di non funzionare. Sarebbe quindi bello che l’assessora, una volta preso atto che il report non potrà che confermare l’impressione che hanno tutti gli utenti del servizio di trasporto pubblico a Roma, passi a una fase ulteriore dopo quella dell’analisi: ovvero, cominci a fare qualcosa per non lasciare i cittadini e gli autisti ad arrostire sui bus. Sono tre anni che è assessora, sarebbe l’ora.

