ATAC, gli autisti sospesi per l’aria condizionata mancante sui bus

All’ATAC, come d’abitudine quando arriva il caldo, scatta l’allarme condizionatori, e la conseguente rivolta dei conducenti che chiedono di lavorare «in condizioni umane». Ieri però la soglia di sopportazione è stata in qualche modo superata, visto che due autisti di bus sono stati sospesi. Racconta il Messaggero:

Nel 2017, solo per l’aria condizionata fuori uso l’azienda di via Prenestina ha perso 2,3 milioni di chilometri complessivi di corse. Lo scorso anno, grazie al potenziamento della manutenzione chiesto dai manager di via Prenestina, le corse perse per via dei condizionatori ko si sono quasi dimezzate, ma restano su valori troppo alti.

«Il mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione e l’impossibilità di far circolare l’aria all’interno delle vetture, comportano l’aumento sconsiderato della temperatura all’interno delle stesse, come si sta già verificando – scrive il sindacato di base Usb in una diffida indirizzata all’Atac – Tali situazioni pungono a rischio non solo la salute dell’autista, ma anche quella degli utenti».