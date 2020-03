No, limone e bicarbonato non curano il Coronavirus

Su Facebook e Whatsapp sta girando – per ora soprattutto in inglese – una bufala che racconta come Israele abbia trovato la cura per il Coronavirus e che questa consista in… limone e bicarbonato.

Il messaggio che circola sostiene che questa sia una cura per C19 Virus (ovvero COVID-19) e che consista in un mix di limone e bicarbonato da bere come té caldo tutti i pomeriggi perché l’azione dei due ingredienti ucciderebbe il virus: “Tutti in Israele bevono una tazza di acqua calda con limone e un po ‘di bicarbonato di sodio di notte, poiché è stato dimostrato che uccide il virus”.

The cure for the C19 virus or the way to eliminate it was achieved.

Information comes from Israel there this virus did not cause any death

* The recipe is simple *

1. * Lemon * 🍈

2. * Bicarbonate * 🥛

Mix and drink as hot tea 🍵 every afternoon, the action of the lemon with hotter baking soda ♨ immediately kills the virus 🦠 completely eliminates it from the body. These two components alkalize the immune system, since when night falls the system becomes acidic and defenses lower.

That is why the People of Israel is relaxed about this virus. Everyone in Israel drinks a cup of hot water with lemon and a little baking soda at night, as this is proven to kill the virus.

I share it with all my family and friends so that none of us get the virus. I leave it to your criteria.🙏🤝

* Please pass this immediately *