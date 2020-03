Gabriella Mereu si offre per l’emergenza Coronavirus (grazie, come accettato!)

Siccome anche nelle tragedie si può trovare un filo di commedia, anche Gabriella Mereu, radiata dall’Ordine dei Medici dal 2017, ha voglia di dire la sua sul Coronavirus SARS-COV-2 e su COVID-19. E così nel suo segretissimo gruppo “Gli amici di Gabriella Mereu” la Nostra Signora della Medaglietta nella Vagina si mette a disposizione dell’emergenza.

Gabriella Mereu e l’emergenza Coronavirus

“in questo momento di emergenza gli ospedali potrebbero aver bisogno di me, come omeopata, anche se sono stata radiata”, scrive Mereu, e la risposta sorge quasi spontanea: “Grazie, non si disturbi, come accettato, sarà per un’altra emergenza, per adesso stiamo a posto così”.

Naturalmente Mereu, intrinsecamente generosa, non parla solo per sé, anzi: per lei bisognerebbe proprio in generale chiamare gli omeopati e chiedere loro un parere sui protocolli che “non funzionano”, anche se è stata la Boiron stessa qualche tempo fa a NON raccomandare i suoi prodotti per fronteggiare l’epidemia e ha consigliato a tutti di rivolgersi ai medici.

La ex dottoressa naturalmente non rinuncia ai suoi cavalli di battaglia:

E soprattutto, ha qualcosa da dire sul virus, che naturalmente per lei “non esiste” (ma se il virus non esiste perché bisogna chiedere consiglio agli omeopati su come guarire dal virus?).

Mereu è anche preoccupata perché stranamente non le arrivano richieste per sintomi (non sarà che anche i suoi adepti hanno capito che è il caso di rivolgersi a un medico non radiato?).

Ed è convinta che “quelli che ci cascano” sono “le pecore della televisione uccise dai mass media criminali che loro seguivano e sostenevano”.

Perché Gabriella Mereu è stata radiata dall’Ordine dei Medici

Nel 2016 l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Omceo) della provincia Torino “per la tutela della salute pubblica” ha segnalato all’Autorità giudiziaria, al comando Carabinieri NAS e alla Guardia di Finanza le attività della Dottoressa Gabriella Mereu, per “abuso della credulità popolare e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose che creano allarme tra i cittadini”. Lo rende noto lo stesso Ordine che, si legge in una nota, “si è più volte espresso contro promesse di guarigioni miracolistiche”. Mereu, afferma l’Ordine, “risulta attualmente radiata dall’Ordine dei Medici di Cagliari ma può continuare ad esercitare perché il giudizio di appello non è ancora stato definito”. “L’Ordine ribadisce – afferma Guido Giustetto, presidente Omceo Torino – che la divulgazione di queste pratiche senza base scientifica non può sostituire la medicina ufficiale: come stabilisce con chiarezza l’art. 15 del Codice di Deontologia Medica, il medico può farvi ricorso nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Inoltre, e questo è l’aspetto centrale della questione, il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia per di più in un contesto di totale asimmetria informativa: il medico ha l’obbligo di capire tempestivamente quando sia il caso di interrompere i metodi non convenzionali eventualmente adottati e di ricorrere tempestivamente agli strumenti della medicina ufficiale, in modo da garantire al paziente le più idonee condizioni di sicurezza ed efficacia della cura”.

Anche l’art. 13, a tal proposito, rileva, “è molto chiaro: il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica, valutabile dalla comunità professionale e dall’autorità competente. E ancora: il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete”.