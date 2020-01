Stamattina i giornali raccontavano che Matteo Salvini aveva deciso di organizzare un convegno sull’antisemitismo, che si svolgerà il 16 gennaio nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani e si era occupato persino di firmare gli inviti. Ma il piatto forte era l’invito a Liliana Segre, che dopo le ripetute figuracce del centrodestra a trazione Capitano-Meloni sulla commissione avrebbe così trovato il modo di fare pace con il Dinamico Duo. Ma la senatrice non ci sarà.

Liliana Segre dà buca a Salvini

«Interrompo la campagna elettorale in Emilia Romagna e in Calabria solo un giorno, giovedì 16, per presenziare al convegno, è una cosa a cui tengo molto», aveva raccontato il segretario della Lega nel giorno in cui ha lasciato Reggio Emilia per puntare verso l’altra campagna più a Sud: da Catanzaro a Crotone. Gli inviti ufficiali per l’incontro che avrà una connotazione «culturale e scientifica e non politica», tenevano a sottolineare dalla Lega, stavano partendo in queste ore, la gran parte lunedì. Esperti internazionali, alcuni intellettuali da Israele, direttori delle principali testate giornalistiche italiane, il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro (M5S), perché alla sua delega fa capo il comitato governativo per la celebrazione del Giorno della Memoria. Il segretario della Lega tirerà le conclusioni. L’idea del convegno, dopo l’incontro “segreto” con la Segre, è stata del braccio destro di Salvini Giancarlo Giorgetti.

Ma Liliana Segre non parteciperà al convegno sulle nuove forme dell’antisemitismo organizzato a Roma dalla Lega il prossimo 16 gennaio. “Ho ricevuto l’invito ma nel mese di gennaio sono impegnatissima”, ha detto la senatrice a vita all’ANSA. E così l’occasione per far dimenticare le figuracce sulla commissione contro l’odio finiscono in vacca.

