Libero e Maria Elena Boschi che “ti accusa di sessismo”

Oggi non potete assolutamente perdervi Libero in edicola (ahahah, so che in realtà ve lo perdete perché i suoi lettori ormai comprano tutti La Verità di Belpietro, ma facciamo finta che non sia così per un attimo): Azzurra Noemi Barbuto, valente e autorevole giornalista del quotidiano rimasta nella storia delle fregnacce per un articolo del 2017 in cui raccontava come una novità la storia – nota dal 2013 e già oggetto di articoli di Libero… – di Laura Boldrini assistente di Cocco, uno dei tanti programmi di Pier Francesco Pingitore, accusa oggi Maria Elena Boschi di usare il sessismo come un ricatto: “Se non le dai ragione ti accusa di sessismo”:

Chi non si adegua al pensiero unico dominante, chi osa distinguersi, dissentire, rifiutare la retorica buonista, si ritrova immediatamente tacciato di essere un seguace di Benito Mussolini, di stare riorganizzando il ritorno della dittatura in Italia, di odiare i neri, di essere rozzo e ignorante e pure di ritenere che le donne siano esseri inferiori, che debbano vivere rinchiuse tra le quattro mura e dedicarsi a mariti e prole, mantenendo un atteggiamento umile e sottomesso.

Libero parla degli insulti a MEB sul post di Salvini

Il post del segretario del Carroccio ha raccolto numerosi commenti di critica nei confronti di Boschi da parte degli utenti della rete, che non si distinguono per educazione e civiltà, purtroppo. Ma Matteo può rispondere delle sue parole e non certo di quelle di migliaia di leoni da tastiera. «Salvini scatena l’odio sessista contro di me. Ma io non mollo, non taccio. Per me fare opposizione significa non avere paura di Salvini e di quelli come lui», ha scritto sui social Boschi, facendo ciò che sanno fare meglio le femminucce di oggi: penoso vittimismo.

Questo è il “penoso vittimismo” e queste sono le “critiche” ricevute da Boschi:

Non male, no?

Leggi anche: Come Salvini ha scatenato la gogna degli insulti sessisti contro Maria Elena Boschi