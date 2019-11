Letizia Diana David: ritrovata la 17enne di Conegliano

Letizia Diana David, una ragazza di 17 anni di origine romena che vive a Conegliano, era sparita da casa domenica scorsa. Ieri, racconta il Corriere del Veneto, è stata ritrovata:

I carabinieri di Piacenza ieri pomeriggio hanno fatto un blitz a casa di connazionali della giovane, trovandola.«La ragazza sta bene ed è serena. Ci ha subito seguito e anche chi la ospitava è stato molto collaborativo», spiegano gli inquirenti. «Sono contenta, è finita l’angoscia — commenta commossa la mamma della minorenne appena appresa la notizia —. Non vedo l’ora di riabbracciarla, non le chiederò niente, perché penso che abbia comunque subìto un trauma. Le lascerò i suoi tempi. Per me è importante sapere che sta bene ed è al sicuro». La Procura di Treviso, dopo la denuncia dei genitori, ha aperto un fascicolo a carico del 27enne, con ipotesi di reato di sottrazione di minore. Ieri pomeriggio la svolta, quando a Piacenza i carabinieri hanno trovato la 17enne a casa della sorella del suo innamorato. Del giovane invece non c’era traccia e su di lui ora potrebbe scattare un ordine di rintraccio. «La ragazza era ben accudita. Era serena e ci ha seguito tranquilla», spiegano i carabinieri, che stanno ora vagliando la posizione della sorella del 27enne e dei suoi familiari. Impossibile, infatti, che non sapessero che la minore era scappata di casa e che ospitandola hanno contribuito al reato di sottrazione di minore, per il quale è indagato il giovane.

Come abbiamo raccontato, infatti, Letizia non si era allontanata da sola. Con lei cera un uomo di nome Bogdan, di dieci anni più grande di lei, che Letizia aveva conosciuto tramite una chat di gruppo su WhatsApp. Bogdan e Letizia non si sono mai visti ma la madre sa che l’uomo aveva espresso il desiderio di conoscerla di persona e di portarla in Germania, dove vive. Quando domenica Ioana e la sorella di Letizia non la hanno vista rincasare hanno provata a chiamarla molte volte, il telefono – acceso – suonava sempre a vuoto.

Intorno alle 13 e 30 Ioana riceve una chiamata WhatsApp dal numero della figlia. Al telefono non c’era la figlia, c’era Bogdan che ha detto a Ioana che Letizia era con lui e che la stava portando in Germania aggiungendo, prima di chiudere la conversazione, «tu non sentirai mai più Letizia e non la vedrai mai più». Dopo quest’ultima drammatica conversazione il telefono di Letizia è sempre risultato spento. Al Gazzettino Ioana ha raccontato che la figlia potrebbe essere vittima di una persona che contatta giovani donne e ragazze per poi costringerle a prostituirsi: «lunedì notte intorno alle due ho parlato con un amico in comune. Mi ha detto che Letizia era a Piacenza a casa della sorella del ragazzo e che stava bene ma di fare presto a portarla a casa perché lui sarebbe uno sfruttatore che traffica gli esseri umani e che vorrebbe portare Letizia in Germania per farla prostituire».

