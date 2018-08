Leonardo Foa: il figlio di Marcello assunto nello staff di Matteo Salvini

Leonardo Foa, figlio di Marcello Foa, è assunto nello staff comunicazione di Matteo Salvini, ministro dell’Interno. A parlarne per primo oggi è stato Dagospia, ma la carica di Foa è visibile su Linkedin, dove si legge che è laureato e ha un master alla Grenoble Ecole de Management.

Marcello Foa, che oggi ha fatto sapere di avere convocato il consiglio di amministrazione della RAI nella sua qualità di consigliere anziano anche se ieri il voto in Commissione di Vigilanza lo ha ufficialmente bocciato, si trova attualmente in bilico: il cda ha infatti oggi rifiutato di nominare un altro presidente in assenza di accordi politici ma si è anche reso conto che l’organo, senza presidente, non può operare. FNSI e USIGRAI hanno minacciato di impugnare qualunque atto che dovesse uscire dal CdA che ha ancora in seno Marcello Foa. nsi e Usigrai annunciando quindi di aver costituito “un osservatorio legale per monitorare le attività del CdA”, dicendosi “pronti a impugnare atti illegittimi. Quanto sta accadendo in questi giorni conferma la volontà del governo di occupare, come e piu’ del passato, la Rai, e quindi l’urgenza di una norma che liberi in maniera definitiva il Servizio Pubblico”.

Quanto all’attuale presidente della RAI, aveva detto di rivendicare la necessità di sfilare la RAI dal giogo della politica per lavorare alla sua indipendenza e al pluralismo.