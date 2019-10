La procura regionale della Corte dei Conti ha aperto un’inchiesta sui rimborsi accordati all’assessore al Bilancio del Comune di Roma, Gianni Lemmetti, per andare a trovare in auto la famiglia a Camaiore(Lucca). Si tratta di 19.618 euro spesi tra gennaio 2018 e giugno scorso. «Somme percepite nel rispetto della legge», ha sostenuto Lemmetti giorni fa su Facebook per poi prendersela con i Poteri Forti che lo attaccano.

La Corte dei conti indaga sui 20mila euro di Lemmetti per i viaggi in auto

Per i magistrati di via Baiamonti, invece, la vicenda non è così lineare, tanto che, scrive oggi il Corriere Roma che aveva sollevato il caso sabato scorso, potrebbero decidere di convocare l’assessore a breve. Secondo il quotidiano le trasferte in provincia di Lucca non hanno a che vedere con il lavoro in Campidoglio:

Sono visite alla famiglia del tutto personali e che dunque non dovrebbero essere pagate attraverso soldi pubblici. Così non è stato finora. Da gennaio 2018 (Lemmetti era in carica da agosto dell’anno precedente) fino a giugno di quest’anno le spese per «vettura o trasporto» a carico del bilancio capitolino ammontano a 19mila 618euro, si diceva: 11mila euro nel 2018 (1.106,99 a gennaio, 2.158,90 euro a febbraio, 1.932,94 ad aprile…) e poi 8 mila 500 euro fino appunto a giugno di quest’anno (di cui 3.009,73 euro a febbraio e 1.939,36 a marzo). Si tratta di cifre comparse sul sito del Comune di Roma.

I magistrati, coordinati dal procuratore contabile Andrea Lupi, dovranno analizzare le carte del Campidoglio e potrebbero decidere di ascoltare Lemmetti nei prossimi giorni. In modo da ricostruire l’origine di questo capitolo di spesa. È autorizzato? A che titolo visto che si tratta di spese personali? Fra le vicende più recenti e che hanno coinvolto direttamente il Campidoglio viene in mente quella delle cene dell’allora sindaco Ignazio Marino. Era il 2015 e in quel caso l’inchiesta partì da un esposto dell’opposizione, all’epoca furono Fratelli d’Italia e il MoVimento 5 Stelle a puntare il dito contro il chirurgo dem per quelle 56 cene a carico del Comune. Il totale era di circa 12mila euro e Marino sostenne che si trattava di rimborsi per cene istituzionali.

I rimborsi spese di Lemmetti per i viaggi a Lucca

I rimborsi accordati a Lemmetti,spiega il Comune, corrisponde al costo inferiore fra i seguenti tre: costo al chilometro da tabella Aci dell’auto privata, costo al chilometro da tabella Aci di un’auto del Campidoglio (come una Lancia Y)e 1/5 del costo di un litro di benzina verde. Considerati il rimborso di 0,30 centesimi al chilometro scelto dal Comune e la distanza tra Roma e Camaiore (Lucca) di circa 380 chilometri, il costo di un viaggio di andata e ritorno sarebbe di 228 euro, a cui sarebbero da aggiungere circa 120 euro di pedaggio autostradale. Ovvero 350 euro al viaggio, corrispondente a 1400 euro per quattro viaggi (circa) al mese.

Lemmetti ne ha spesi 8500 euro da gennaio a giugno di quest’anno. Ovvero in media proprio 1416 euro al mese. Anche se il totale per mese è variabile: a febbraio ne ha spesi 3000, a marzo 2000.

Leggi anche: Il Giornale, Lampedusa e la bufala della strage dei porti aperti