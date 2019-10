Lemmetti, i 20mila euro di rimborsi spese e i Poteri Forti che lo attaccano

Ieri l’assessore al bilancio di Roma Capitale Gianni Lemmetti ha risposto da par suo alla storia dei 20mila euro spesi per “viaggi e missioni pagati con fondi pubblici”, ovvero sostenendo che fosse tutto un attacco nei suoi confronti in quanto personaggio che combatte i Poteri Forti(tm).

Quando tocchi grandi interessi, quando cerchi di risanare i bilanci e le società partecipate di Roma Capitale, che per decenni hanno fatto da bancomat alla politica, arrivano puntuali gli attacchi personali.

Nello specifico cercano di montare un caso sui rimborsi delle mie spese di viaggio. Non c’è nulla di strano da nascondere, tanto è vero che i dati vengono pubblicati sul sito del Comune in piena trasparenza. Non è un mistero che io non sia residente a Roma, dove invece vivo durante la settimana pagando un affitto a mie spese.