Legge di Bilancio 2020, gli aumenti di 87 euro per gli statali

Per i dipendenti statali il governo “annuncia” un aumento delle buste paga del 3,5%. Una somma analoga a quella garantita ai 3 milioni di lavoratori pubblici dall’ultimo rinnovo contrattuale, quello del triennio 2016-2018, firmato dalle organizzazioni sindacali quando a Palazzo Chigi c’era l’ex sindaco di Firenze. Allora, racconta il Messaggero, l’aumento in busta paga fu del 3,48%, in media 85 euro lordi mensili per ogni statale. Questa volta,almeno stando alle simulazioni dell’Unsa-Confsal, l’incremento sarebbe di un paio di euro superiore: 87,67 euro, anche perché il 3,50% di aumento va ad incidere su buste paga leggermente più pesanti.

Ad indicare la percentuale di aumento è la relazione illustrativa che accompagna la manovra di bilancio che, tuttavia, non è ancora stata trasmessa alle camere. Se non ci saranno intoppi, il provvedimento dovrebbe arrivare in Parlamento lunedì. Ma le modifiche sono ancora all’ordine del giorno. Dall’ultimo testo, per esempio, è stata cancellata la norma per “armonizzare” le indennità di amministrazione dei ministeri e della Presidenza del Consiglio.

Una norma che, potenzialmente, avrebbe potuto portare aumenti anche di un paio di centinaia di euro, anche se destinati soltanto ad alcuni ministeri. Il comma è saltato per l’opposizione del Movimento Cinque Stelle, dopo la dura presa di posizione del sottosegretario allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni.

La relazione illustrativa parla, come detto, di incrementi del 3,50% pari a poco più di 87 euro al mese. Sempre secondo le simulazioni di Unsa-Confsal, date le risorse a disposizione, ossia 3,17 miliardi di euro a regime, questo comporterebbe che lo stanziamento sarebbe sufficiente a coprire sia l’aumento degli statali che dei comparti non contrattualizzati, come le forze dell’ordine.

