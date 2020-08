Ma la Lega ha il permesso per usare il marchio Ringo?

Ieri la Lega mentre continua a sobillare gli animi inventando bufale come quelle dei migranti infetti che stanno riportando il Coronavirus in Italia, forse non avendo più idee ne ha rubata una. Ha usato uno slogan pubblicitario molto conosciuto, “Uniti si vince” usato per la campagna pubblicitaria dei biscotti Ringo. Il protagonista è Salvini che stringe la mano a una persona nera. E la foto del Capitano è affiancata dall’immagine della pubblicità del biscotto, con tanto di logo “Ringo”:

Il logo dei biscotti Pavesi è di proprietà di Barilla Group:

Spett.le @barillagroup

CC: @MISE_GOV Segnalo un uso politico del marchio Ringo che come risultante da documentazione (nelle immagini) scaricata dalla banca dati pubblica dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dello Sviluppo e Economico risulta di vostra proprietà Saluti

LM pic.twitter.com/vNtDB9szAl — Luigi Marangon 🇮🇹🇪🇺 #FR #facciamorete (@LGmarangon) August 30, 2020

Ma, nonostante da ore venga sollecitata una risposta dall’azienda nessuno ha ancora capito se Barilla ha dato il consenso per l’uso del marchio per un fine di propaganda politica o no. C’è chi intende boicottare i prodotti del gruppo fino a che non chiarirà come stanno le cose, dissociandosi o confermando di essere d’accordo:

@barillagroup spero che non abbiate autorizzato #salvini ad usare il vostro nome. Gia preferivo per la pasta le varie Dececco, Garofalo e Rummo, ma adesso manco i dolci. #Barilla #31agosto #edicola #lega #Salvinivergognati — Marco ❤️27 (@marxkarl2020) August 31, 2020

“Silenzio.. parla @Barilla“ Ah no, quella era un’altra@barillagroup

Che posizione prende l’Azienda nei confronti di un uso politico del vostro marchio? Attendiamo fiduciosi un vs riscontro.

Grazie.#facciamorete — Marco Skino 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete (@MPSkino) August 30, 2020

Cara @barillagroup ci sono due alternative:

1. vedere una vostra azione ufficiale contro l’uso improprio del marchio Ringo (Pavesi)

2. #ridereDi questo podio da azienda con migliore reputazione e avviare un #boicottaggio nei vostri confronti Son confidente sul primo punto. https://t.co/ztKAJw13N2 pic.twitter.com/wQmwX6zZHm — Science Will Triumph (@giunbia) August 31, 2020

La Lega ha rubato o no? Per ora non ci sono risposte ufficiali.

