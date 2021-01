Con 500 morti di COVID la Lega ha voglia di scherzare sulla “crisi di governo come il GF”

Forse sarà il nome: Matteo. Non si capisce altrimenti come, dopo che Renzi abbia aperto in piena pandemia una crisi di governo, senza che gli italiani abbiano compreso perché, ci sia anche Salvini, tramite la comunicazione della Lega, abbia così poco rispetto per tutti quelli che in questo momento non sanno cosa portare a tavola e si chiedono se la loro situazione peggiorerà. Non sembra proprio il caso in questo momento così delicato di giocare paragonando la crisi di governo al Grande Fratello. Eppure lo hanno fatto:

La politica come un reality e noi boccaloni che stiamo a guardare. Per fortuna c’è qualcuno che risponde a dovere: “Una crisi seria e pericolosa in un momento sbagliato e voi ci giocate .. dovrebbero capire tutti che non ve ne frega niente del popolo.. siete merce avariata”. Tanto ieri ci sono stati appena 500 morti di Coronavirus, cosa volete che siano…

C’è di buono che al momento al tweet della Lega abbiano risposto in pochi, e quasi tutti per criticare l’ideona. Ma davvero Salvini è pronto a governare? E come, con il televoto?