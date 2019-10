La poracciata della Lega che cerca di influenzare un sondaggio online su chi ha vinto tra Renzi e Salvini

In Italia la situazione è grave, ma non seria. Per questo la pagina facebook della Lega – Salvini Premier sta cercando di influenzare un sondaggio online pubblicato su Virgilio Notizie che chiede agli utenti di dire chi secondo loro ha vinto il confronto tv tra Matteo Renzi e il Capitano.

Il “sondaggio” online non ha ovviamente alcuna rilevanza perché, appunto, non è un sondaggio (perché non ha un campione) e in teoria dovrebbe riguardare soltanto gli utenti di Virgilio. Questo tipo di rilevazioni poi di solito è facilmente taroccabile (basta cambiare browser per votare più volte, basta svuotare la cache del browser per continuare a farlo), ma attualmente il risultato è questo:

Ed evidentemente siccome dalle parti della macchina di propaganda di Salvini in questo momento sono a corto di soddisfazioni online, ecco che anche un sondaggio su Virgilio diventa qualcosa da spingere e taroccare. Sic transit gloria mundi. Il bello è che però gli utenti della pagina non sembrano aver capito che devono votare sul link e non sulla pagina:

