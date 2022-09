Le polemiche su Pino Insegno che presenta Giorgia Meloni a piazza del Popolo (citando "Il signore degli anelli") | VIDEO

È salito sul palco. Si è rivolto ai presenti (che, a dispetto delle aspettative, non hanno riempito piazza del Popolo). Ha salutato le persone che erano accorse in quel punto focale della capitale per assistere all’ultimo comizio elettorale del centrodestra unito in vista delle elezioni di domenica 25 agosto. Poi ha citato, in parte, per ben due volte un passaggio de “Il Signore degli anelli”, pellicola per cui aveva dato voce – nella versione italiana – al personaggio di Aragon. Poi Pino Insegno è finito nelle polemiche social proprio per essersi prestato a tutto ciò.

Pino Insegno annuncia Meloni a piazza del Popolo citando “Il signore degli anelli”

L’attore e doppiatore romano, infatti, ha aperto il comizio di Giorgia Meloni con queste parole:

“Fratelli miei. Popolo di Roma. Verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno. Oggi combattiamo. Sono qui per presentare una donna straordinaria, senza nulla togliere a tutta coalizione, ovviamente. Una donna, una madre. La prima presidente donna di un partito italiano. La prima presidente donna di un partito europeo. Signore e signori, verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno. Signori: Giorgia Meloni”.

Poi l’arrivo sul palco della leader di Fratelli d’Italia, che lo ha ringraziato e abbracciato prima di prendere la parole a rivendicare gli obiettivi del suo futuro e futuribile (stando ai sondaggi) programma elettorale redatto insieme agli altri vertici di Lega e Forza Italia (tra cui anche la modifica della Costituzione). E nel clima delle polemiche che hanno accompagnato alcune esternazioni fatte (o non fatte) da personaggi pubblici – vedi i casi Pausini e Pasotti – che fanno parte del mondo dello spettacolo, anche Pino Insegno è stato aspramente criticato per questa sua partecipazione.

