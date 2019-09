Chi ha provato a fare fuori Laura Castelli dal ministero dell’Economia?

C’è maretta nel MoVimento 5 Stelle su Laura Castelli. Nel governo Conte One ricopriva la carica di viceministra dell’Economia, mentre a un certo punto nel risiko a questo giro pareva possibile un suo dirottamento allo Sviluppo Economico. Paola Zanca sul Fatto racconta i dettagli di uno scontro rimasto sottotraccia:

NEL MOVIMENTO,ad aggravare la situazione, ci si è messa l’idea di Luigi Di Maio di coinvolgere i parlamentari nella scelta. Lo ha fatto per non assumersi la responsabilità della spartizione, per evitare di farsi dire che aveva fatto un’altra volta tutto da solo. Che sia finita malissimo lo certifica una nota dei presidenti di commissione della Camera: “Il Movimento non è un ufficio di collocamento”. Le riunioni ieri notte non riuscivano a chiudersi: liste di pretendenti impossibili e autocandidature lievitate, che un senatore fotografa così: “Mancavano solo i santini”.

Il più combattuto è il vertice congiunto delle commissioni Bilancio e Finanze. Devono scegliere chi mandare all’Economia, e per molti -a cominciare dai deputati della Finanze guidati da Carla Ruocco – il mandato principale è far fuori la viceministra uscente, Laura Castelli. È in guerra con Stefano Buffagni, che con i gialloverdi fu sottosegretario e ambisce a fare il salto al Tesoro.