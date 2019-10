L’attacco dei renziani a Battisti in FS e la guerra delle nomine nelle società partecipate

L’interrogazione parlamentare su Gianfranco Battisti e le Ferrovie dello Stato presentata da Italia Viva è l’antipasto della guerra delle nomine prossima ventura. I giallorossi si preparano a una stagione da 400 nomine nelle società partecipate dello Stato e c’è da scommettere che tra renziani, PD e M5S ci sarà da litigare. Ettore Livini e Giovanna Vitale su Repubblica spiegano che la mossa costituisce il preludio alla guerra nelle FS allo scopo di indebolire l’ad insediato dal governo gialloverde per tentare il contro-ribaltone al vertice della società. Il Ceo di Ferrovie non sembra però essere l’unico bersaglio di Renzi.

Nel mirino, per ragioni analoghe, sarebbe finita anche l’Agenzia delle Entrate: uno dei tre enti fiscali, insieme a Dogane e Demanio, i cui direttori vanno confermati o rinnovati dal Tesoro (così come spoil system impone) entro 90 giorni dalla fiducia al governo. L’intento sarebbe di riportare in sella Ernesto Maria Ruffini, il tecnico renziano pure lui a suo tempo cacciato dai legastellati.

È un elenco sterminato quello dei cda scaduti, rimasti impantanati nella crisi del Conte Uno. Si va da Sogin, la società incaricata dello smantellamento dei siti nucleari, a Sace, il braccio armato di Cdp per il sostegno agli investimenti italiani all’estero, fino ai vari satelliti della medesima Cassa: Investimenti e Immobiliare. Senza dimenticare Inps e Inail. Ma se per quasi tutti l’attesa è ancora lunga — decisiva sarà l’assegnazione delle deleghe ai sottosegretari, da cui dipenderanno gli equilibri in vari board — la trattativa della maggioranza (rallentata dalla legge di bilancio) si sta ora concentrando su Invitalia, la controllata del Mef deputata ad attrarre investimenti stranieri.