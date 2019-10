Ferrovie dello Stato, Italia Viva all’attacco di Gianfranco Battisti

Gianfranco Battisti, 57 anni, è dall’agosto del 2018 l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Manager di provenienza interna (è stato direttore dell’Alta velocità di Trenitalia), ha rilevato il suo predecessore Renato Mazzoncini, nominato dal governo Renzi, dopo l’azzeramento dell’intero cda delle Ferrovie da parte dell’allora ministro delle Infrastrutture, il grillino Danilo Toninelli. E proprio Battisti è oggetto di un’interrogazione che i renzianissimi Luciano Nobili e Raffaella Paita stanno per depositare alla Camera, come racconta oggi Repubblica in un articolo a firma di Annalisa Cuzzocrea. L’interrogazione prima chiede se corrisponda al vero che i manager che avevano preparato una gara per le coperture assicurative di FS che aveva portato un risparmio del 40% rispetto alla spesa storica siano stati rimossi. Poi, la prima stoccata:

Si domanda «se corrisponde al vero che l’attuale amministratore delegato Gianfranco Battisti abbia beneficiato nel 2014 di due risarcimenti assicurativi per una cifra complessiva pari a oltre 1,6 milioni di euro, di cui un risarcimento per essere caduto in bagno durante una domenica di lavoro nella sua precedente responsabilità professionale e il secondo risarcimento, più capiente, come indennizzo per inabilità; in caso di riscontro positivo, se le cause di tali risarcimenti siano state valutate compatibili con le importanti responsabilità che il ruolo richiede».

E subito dopo arriva la seconda:

È però anche un attacco politico: perché Italia Viva domanda anche se ci sia un calo di investimenti, rispetto alle precedenti pianificazioni, di 3,5 miliardi di euro. E quali siano le cause di una tale diminuzione, «che ha inevitabili impatti sul pil italiano, sull’andamento occupazionale e sulla qualità, efficienza e sicurezza» dei nostri trasporti. «Sono domande che Italia Viva fa per rispetto dei pendolari – spiega Lella Paita – per chi ogni giorno rischia di arrivare tardi al lavoro per un treno ritardo, un binario interrotto, un’infrastruttura mal funzionante. Chiediamo al governo delucidazioni su tutti i punti elencati, ma soprattutto vogliamo che venga fatta chiarezza sui risultati di questa gestione».

